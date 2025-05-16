Ampliarán las escaleras de la plaza del Fossar para asegurar actos del Aquelarre

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera ampliará las escaleras de la plaza del Fossar para que cumplan con la normativa y garantizar de este modo que este espacio pueda acoger actos del Aquelarre como el Dijous Gras. Para llegar a la plaza hay un acceso principal desde la iglesia y otro alternativo desde la calle Santa Maria, con un tramo de 14 escaleras de 1,60 metros de ancho que salvan un desnivel de tres metros. Con las obras se ampliará el ancho de las escaleras, que pasará a medir dos metros, y también se colocarán dos pasamanos en ambos lados.

Según el alcalde, Jan Pomés, esta actuación permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad y evacuación de la plaza, donde se realizan actividades culturales y lúdicas. “Con estas obras daremos cumplimiento a la normativa vigente”, dijo. “Queremos garantizar la seguridad de este espacio, esta es nuestra prioridad”, señaló el primer edil, que dijo que con estas mejoras el aforo podrá ser de hasta 460 personas.

La junta de gobierno local del pasado 2 de mayo aprobó el proyecto, con un presupuesto de 21.999 euros. Los trabajos empezarán a finales de mayo y tienen un plazo de ejecución de dos meses. Se trata de unos trabajos que ya se anunciaron en junio del año pasado.