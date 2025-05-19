El Street Art premia ‘ex aquo’ a muralistas de Brasil y Canadà

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El jurado del IX Torrefarrera Street Art decidió premiar ex aequo los murales L’escarabat del futur, del artista brasileño Guinr, y Transformació, del canadiense Ninehouse, por su calidad artística y técnica. Así, ambos se repartirán el premio, dotado con 1.200 euros. La decisión se hizo pública ayer durante el TastaJazz, la jam session que cerró el festival, en la sala social del ayuntamiento.

El jurado destacó que, en ambos casos, “los murales finales superan con creces los bocetos presentados” y subrayó su “dominio técnico excepcional, un gran capacidad de composición y una lectura simbólica profunda, alineada con el espíritu transformador y comprometido del festival”. En esta edición han participado once artistas y se han creado nueve murales (1.200 metros cuadrados en total), de los cuales tres han sido encargos temáticos. Próximamente se abrirá el plazo de votaciones para el premio del público, dotado con 600 euros, que se dará a conocer a finales de este mes. Torrefarrera cuenta ya con 81 obras de arte urbano que ocupan en global 7.000 m²