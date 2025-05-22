La Generalitat clausurará 6 vertederos en 10 años en pueblos de Lleida y llevará los residuos a Montoliu y Tremp

La Generalitat clausurará en los próximos diez años seis vertederos de las comarcas leridanas y prevé concentrar la actividad en el de Montoliu de Lleida y de Tremp en el Pirineo. Así lo avanzó ayer el director de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), Albert Planell, en el congreso Recuwaste celebrado en Mataró donde se presentó el plan de infraestructuras de la agencia. El objetivo del cierre es cumplir con los requerimientos de la Unión Europea en esta materia y reducir del 31% actual al 10% el volumen de residuos que llegan a los vertederos. Las plantas que se cerrarán en Lleida serán las de La Granadella, Les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer y Bellver de Cerdanya.

La inversión necesaria para cerrar estos vertederos y otros seis del resto de comarcas de Catalunya es de 100 millones de euros. Planell aseguró que “dejar de depender de los vertederos obliga también incrementar el índice de reciclaje”. En este sentido, apuntó que si los residuos que van a estas plantas deben reducirse hasta el 10% en la próxima década, el reciclaje debe pasar del 40 al 65% en el mismo período. Para conseguirlo se deberán “impulsar cambios” en los procesos productivos para minimizar la generación de residuos.

En cuanto a los vertederos que se cerrarán, la mayoría “han llegado a su límite y son pequeños” y hay otros en los que llevarán a cabo inversiones de ampliación y mejora con el objetivo de “concentrar” la actividad en menos espacios y aumentar así la eficiencia. En esta segunda categoría estarían los de Montoliu y la planta de tratamiento de Castellnou de Seana en las comarcas del llano de Lleida y el de Tremp en el Pirineo.

Fuentes de la ARC apuntaron que los vertederos más pequeños no serán capaces de adaptarse a los constantes requerimientos europeos y la tendencia es ir hacia el despliegue de plantas de tratamiento y concentrar la actividad “en grandes vertederos” donde se primará la “jerarquía” de residuos ya que Europa marca otras manera de gestionar los residuos como la valorización energética, entre otras. Más allá de la gestión de los vertederos, el plan incluye inversiones por valor de 1.680 millones para la mejora de una docena de plantas de tratamiento ya existentes (120 millones) y la construcción de nuevas infraestructuras para reciclar la fracción orgànica.

El objetivo es aumentar la capacidad de reciclaje de Catalunya, pasando de las 450.000 toneladas anuales a las 850.000 en diez años. En cuanto a la fracción resto está prevista una inversión de 221 millones para la construcción de siete nuevas plantas para pasar de una capacidad de tratamiento de 1,5 millones de toneladas anuales a 1,7 millones. En cuanto a las incineradoras el objetivo es aumentar la capacidad de tratamiento hasta las 850.000 toneladas en 2035.