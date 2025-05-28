Muere un leridano de 51 años en Huesca después de volcar su vehículo y caer al canal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 51 años, vecino de la comarca del Segrià, ha perdido la vida este miércoles 28 de mayo en un trágico accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Albelda (Huesca). Los hechos han tenido lugar a las 07:50 horas cuando el vehículo que conducía ha salido de la vía y ha caído al canal de Aragón y Cataluña.

Según ha informado la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil oscense, el siniestro se ha producido al kilómetro 7 de la carretera A-140, que une Alfarràs con Binéfar, en sentido creciente. El turismo todoterreno ha sufrido una salida de vía por el margen izquierdo precipitándose posteriormente al canal.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad oscense, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Amplio dispositivo de emergencia

En el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de emergencia, entre los cuales una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil oscense.

También han intervenido el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Zona de Aragón, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Tamarite de Llitera, una dotación de bomberos y una ambulancia medicalizada del 061.

Investigación en curso

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico oscense, con base en Fraga, ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente. De momento, no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias que han rodeado el siniestro mortal.