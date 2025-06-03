Las escuelas especiales Llar de Sant Josep celebran 25 años en La Caparrella

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las escuelas especiales Llar de Sant Josep de la Diputación celebran el 25 aniversario de su traslado al complejo de la Caparrella con un programa de actividades que incluye una exposición fotográfica, representaciones teatrales y conferencias especializadas. En la presentación de los actos ayer, la vicepresidenta y responsable de las escuelas, Rosa Pujol, destacó el valor del trabajo durante el último cuarto de siglo y calificó la educación especial como “un derecho fundamental” y que los actos previstos son un reflejo del compromiso de la comunidad educativa. El director del centro, Jordi Botargues, recordó la larga tradición de educación inclusiva en la ciudad. “Hay documentación de hace 120 años que ya habla de una escuela de sordos”. El centro ha organizado actividades musicales y representaciones teatrales para el alumnado, un ciclo de tres conferencias sobre temas clave de la educación especial y un acto el próximo viernes, 6 de junio, dirigido a profesionales y ex profesionales. El acto principal abierto al público será la inauguración de una exposición fotográfica el 9 de junio, que recogerá imágenes significativas de estos 25 años de historia en La Caparella. La muestra se podrá visitar hasta el 29 de junio en el IEI.