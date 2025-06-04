Del huerto al plato: la apuesta de medio centenar de comedores escolares de Lleida para servir productos de proximidad

Publicado por acn Creado: Actualizado:

En sólo siete minutos las lechugas que la productora María José Forcada ha recogido en la partida Fontanet de l'Horta de Lleida llegan a la cocina de la 'bressol' municipal Albarés, en Copa d'Or, para formar parte del menú que comerán los alumnos. Este es un ejemplo de la apuesta por los productos de proximidad y ecológicos de la cooperativa Quàlia, que este curso gestiona los comedores de las 16 escuelas 'bressol' de la ciudad de Lleida y de una cuarentena más de centros ubicados principalmente en las comarcas de Ponent, donde sirve unos 2.800 menús diarios. La gestión del servicio en las escuelas 'bressol' de la capital del Segrià permite a Quàlia cubrir el déficit de los comedores de escuelas de pueblos pequeños y proyectos que atienden la ruralidad y el ocio social.

Esta cooperativa de iniciativa social con sede en Tàrrega gestiona actualmente los comedores escolares de 30 escuelas, 20 escuelas 'bressol' y tres institutos con la particularidad de que el 85% de los productos que utiliza en sus menús son de proximidad y temporada, y el 40% ecológicos, colaborando con proveedores del territorio.

El director de Quàlia, Lluís Nadal, explica a la ACN que siguen la filosofía de "comprar el pan al horno de cada pueblo" y que, cuando asumieron los comedores de las escuelas 'bressol' de Lleida, contactaron con productores que trabajan en l'Horta para no tener que pasar por ningún intermediario y que la relación entre la productora y la cocina del centro sea "directa".

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Lleida, Xavier Blanco, subraya que esta era una de las condiciones del nuevo contrato de comedor de los jardines de infancia, en la línea de aportar "una mira de Lleida como ciudad muy educadora". Según Blanco, la apuesta por la proximidad permite mejorar la alimentación y el bienestar de los niños, y hacer valer los productos de l'Horta de Lleida.

Equilibrio territorial y lucha contra el despoblamiento

La cooperativa ofrece servicios de comedor, educativos y de ocio en 52 municipios de Ponent y la Conca de Barberà, 32 de los cuales de menos de 600 habitantes, con 7.420 personas atendidas en el 2024. Con la voluntad de garantizar la igualdad de oportunidades a los municipios rurales y el derecho al ocio inclusivo, la entidad cubre el déficit de los comedores de escuelas pequeñas con la gestión de este servicio a los jardines de infancia de la capital del Segrià.

"Nos ha permitido equilibrar y jugar con la equidad, y que un pueblo del Segrià, la Noguera o el Urgell donde gestionamos el comedor escolar o cualquier actividad extraescolar o casal, tenga la misma calidad educativa y de alimentación que una ciudad como Lleida. Luchar contra el despoblamiento es reforzar los espacios educativos, de conciliación familiar y hacer inclusión en los pueblos pequeños", señala Nadal.

Proyecto sobre el despilfarro alimentario

Con el fin de sensibilizar sobre el despilfarro alimentario, Quàlia lleva a cabo el proyecto 'Pesa y transforma' en los comedores de las escuelas que gestiona. Con la ayuda de una monitora, los niños clasifican los alimentos sobrantes y los pesan para tomar conciencia.

Nadal adelanta que en septiembre la entidad activará una versión 2.0 de este proyecto mediante una web y un aplicativo donde se podrán consultar los datos de todos los centros. El objetivo, señala, es "que haya una competencia sana entre escuelas para ver como lo hacen el resto y que haya un poco más de juego, poniendo el despilfarro en el centro".

Apuesta por la inserción laboral y la diversidad

Durante los periodos de Navidad, Semana Santa y verano, Quàlia gestionó un centenar de casales, colonias y campos de trabajo durante todo el año, con más de 2.100 niños participantes y con una mirada inclusiva. El verano pasado la cooperativa amplió su oferta de ocio llegando a 53 municipios y beneficiando a más de 3.000 personas de todas las edades.

Quàlia cerró en el 2024 con una facturación de 6 millones de euros y un margen de beneficio del 1%. Durante el año pasado, la entidad del grupo Alba tuvo activos 473 empleados por término medio, con 2.155 contratos a lo largo del año. Además, ha formado a 35 personas en prácticas y da trabajo a 23 trabajadoras con discapacidad.