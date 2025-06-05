Cambian ‘Les Garrigues en Flor’ por un taller sobre jardinería

El parque del Terrall de Les Borges Blanques ha acogido esta semana un taller práctico de esquejes y jardinería sostenible con productos caseros, una propuesta que combinó conocimiento y compromiso con el medio ambiente. La sesión, dirigida por Esther Bellmunt, responsable del área de jardinería del municipio, fue organizada por el ayuntamiento de Les Borges Blanques en colaboración con la asociación de mujeres La Rosada. El taller sirvió como alternativa a la participación del municipio en la iniciativa del consell Les Garrigues Guarnides i en Flor para embellecer los pueblos con flores y plantas. Esta decisión vino motivada por el lamentable deterioro que sufrió una de las calles decoradas el año pasado en Les Borges. En lugar de repetir la experiencia, el consistorio optó por dar estas herramientas y conocimientos para cuidar sus propios espacios verdes. Una quincena de participantes aprendieron las bases de la reproducción de plantas por esqueje, una técnica sencilla y eficaz que permite multiplicar especies sin necesidad de comprarlas. Compartieron secretos y trucos para nutrir y proteger las plantas utilizando productos habituales en cualquier hogar, promoviendo así una jardinería sostenible y económica. La jornada culminó con una plantada colectiva de flores autóctonas en el monumento de la sardana en el parque del Terrall.