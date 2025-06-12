Denuncian el ataque de un oso a rebaños agrupados en Naut Aran con 4 ovejas muertas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ganaderos de Aran denunciaron este miércoles un ataque de un oso la noche del martes, que se saldó con la muerte de cuatro ovejas en Naut Aran. Estos animales formaban parte de una agrupación de rebaños con más de mil ejemplares en la Solana de Salardú, una de las que organiza cada año el Conselh Generau para proteger el ganado ovino bajo la vigilancia de pastores, mastines y cercados electrificados (conocidos como pastores eléctricos). Así lo explicó ayer el propietario de las ovejas muertas, Eric España. Este diario trató de recabar la versión de la administración aranesa.

España detalló que el oso rompió el cercado electrificado para llegar hasta las ovejas. Se trata de un comportamiento que ya ha constatado con anterioridad el personal de Medio Ambiente del Conselh Generau.

El ganadero añadió que las cuatro ovejas muertas presentaban heridas infligidas por el oso y que el personal de la administración aranesa que acudió al lugar ayer para verificar si se trataba de una predación pudo verificar la presencia en los alrededores de excrementos de este gran depredador. La agrupación de rebaños bajo vigilancia de pastores es una medida que ha contribuido a reducir los daños del oso a la ganadería extensiva.