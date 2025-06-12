Muere un hombre de 57 años en una salida de vía en la N-260 en Montferrer i Castellbò

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El conductor de un todoterreno ha muerto este jueves a primera hora de la mañana en un accidente en la N-260 en Montferrer i Castellbò. Según el Servicio Catalán de Tráfico, el vehículo se ha salido de vía la altura del punto kilométrico 253,9 y el único ocupante, de 57 años y vecino del mismo municipio, ha fallecido.

A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers y dos ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).