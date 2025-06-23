La Escola d'Art Ondara de Tàrrega forma a futuros muralistas con artistas de prestigio internacional

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Poder tener como profesores dos artistas de renombre internacional en activo es un lujo para los estudiantes del ciclo formativo de grado medio de Art Urbà (Revestiments murals) que imparte la Escola d’Art Ondara de Tàrrega. Se trata de Guillem Font e Ivan Egea, que aportan sus conocimientos y su experiencia en el día a día como muralistas al aula, hecho que hace que las clases sean muy enriquecedoras. El coordinador del ciclo de Art Urbà, Jeroni Martínez, lo tiene claro: “Es imprescindible que el profesorado que imparte este ciclo, sobre todo los módulos troncales, sea de la especialidad 819, que es la que corresponde a Revestiments murals, y que ejerza el oficio de muralista en activo, porque aporta un valor añadido y a la vez es necesario para una formación de calidad”. Martínez explica que “el de Art Urbà es un ciclo muy completo en el que se enseñan técnicas muy diversas, desde las más tradicionales como el estucado y el trencadís hasta las más modernas con sprays y otras especificidades como el control de tramas, la paleta cromática o el control de plataformas elevadoras”. Por este motivo, para el coordinador del ciclo, “es clave ejercer en activo el oficio que estás enseñando, y al mismo tiempo disponer de la formación técnica necesaria”.Gracias al valor añadido que aportan profesores como Guillem Font e Ivan Egea, el de Art Urbà es un ciclo con muy buena acogida. Empezó el curso 2022/23 y desde entonces han pasado más de medio centenar de alumnos y han finalizado los estudios dos promociones. La acogida por parte de Tàrrega y de los pueblos vecinos también es muy buena y para Martínez, “poder trabajar en proyectos reales, es clave para los futuros artistas”.

Guillem Font ha dejado su sello artístico por todo el mundo. Es natural de Barcelona aunque hace un par de años aterrizó en Tàrrega para compaginar su trabajo como muralista con la docencia. Empezó a trabajar como autónomo en el sector de la ilustración con tan solo 16 años. Vivió en Ciudad de México durante una década donde acabó de formarse en Bellas Artes y quedó cautivado por el gran formato, que ejerce desde entonces. Sus murales se pueden ver en Estados Unidos, Alemania, Italia, Marruecos, Bélgica, Austria, Bulgaria... En sus trabajos busca reconectar a las comunidades locales con su patrimonio natural. Sus propuestas, con un claro predominio de escaleras grises y monocromías, invitan a reflexionar sobre la desconexión con la naturaleza y, cómo a causa del impacto humano, los ecosistemas pierden progresivamente sus colores. Compagina el trabajo de maestro de taller del ciclo de Art Urbà con Ivan Egea, con el de artista visual y codirector de un colectivo de arte participativo en Ciudad de México.

Por su parte, Ivan Egea, de Arbeca y también licenciado en Belles Artes, trabaja como artista junto a su pareja, Estitxu Julián, con el nombre de Pangoico. Su formación es de escultor, aunque ahora se dedica básicamente a los murales de gran formato. Pangoico tiene un proyecto que consiste en ilustrar con una mirada actual y de forma divertida refranes de toda la vida con el objetivo final de crear un refranero popular ilustrado a diferentes municipios de Catalunya. Han pintado murales en el Gargar de Penelles, el festival Torrefarrera Street Art y a Torrebesses, entre otros. Además, para este verano tienen varios encargos y participarán en el festival Cruïlla de Barcelona y el Menorca Street Art Festival.