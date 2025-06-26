La Mancomunitat retrasa instalar los nuevos filtros por el alto gasto de agua

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues ya ha instalado los nuevos filtros de carbón activo en la planta potabilizadora de Sarroca de Lleida por otros de mayor capacidad. La intervención se inició en febrero y ya está acabada aunque, según el presidente de la entidad, Francesc Esquerda, no se pueden poner a prueba hasta septiembre. El calor, el aumento de la población en algunos pueblos y la apertura de las piscinas aumentan considerablemente el consumo “por lo que no podemos probar los nuevos filtros ya que supondría un parón en el funcionamiento de las instalaciones que ahora no podemos asumir”. Esquerda indicó que gracias a las abundantes lluvias de este año el agua que se capta de Utxesa se ha renovado y no hay concentración de plaguicidas que obliguen a cerrar el suministro como sucedió en 2022 lo que hizo necesario llevar agua embotellada a los 25 pueblos de Les Garrigues y el Segrià durante casi un mes. La intervención supuso una inversión de 1,15 millones de euros y la Mancomunitat recibió una ayuda de 750.000 euros. Precisamente, una rotura en la tubería principal obligó a cortar el suministro unas horas el pasado sábado. La Granadella ha cerrado la red de agua dos noches para garantizar el abastecimiento.