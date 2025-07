Tres días sin cobertura ni datos móviles por la avería de una antena

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los vecinos de Sanaüja han estado tres días sin cobertura ni datos en los teléfonos móviles de la compañía Movistar. Se quedaron sin servicio el domingo a las 12.30 horas y la avería no se resolvió hasta ayer por la tarde. La alcaldesa, Maria Casoliva, explica que también se quedaron sin fibra, pero en este caso recuperaron el servicio al cabo de un día. El domingo muchos vecinos llamaron a la compañía para alertar de la incidencia. La alcaldesa contactó con ellos a través del ayuntamiento y del Centre de Coordinació d’Operativa de Catalunya (CECAT) y desde Movistar aseguraron no tener constancia. “Los clientes llevaban más de un día llamando por la incidencia. No se pusieron a repararla hasta que llamamos desde el ayuntamiento y del CECAT”. Criticó que no dieran más información. Según Movistar, la falta de servicio la provocó una incidencia en la antena y no tuvieron constancia de la afectación hasta el martes.

En El Palau d’Anglesola también llevaban ayer más de 24 horas sin conexión a internet ni móvil por una avería de Movistar que dejó incomunicados a particulares, empresas y servicios públicos. La incidencia, detectada el miércoles, causó una parálisis generalizada en el pueblo y ha generado malestar entre los vecinos.