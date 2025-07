Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Camilo López, primo de uno de los fallecidos, explicó que “ayer (el martes para el lector) Omar Fabián Agudelo llamó a su hija mayor diciéndole que no podía respirar, le envió la ubicación, pero no podíamos acceder por el fuego”. Después se encontraron con los Agentes Rurales y los Bomberos. “Con su ayuda, pudimos acceder, pero ya era muy tarde, todo estaba quemado, era increíble, hasta que encontramos el coche”, indicó. Añadió que “entonces teníamos la esperanza de que los dos estuviesen bien, pero unos metros más allá vimos que no, fue muy duro”. López destacó que “ha sido una pérdida muy grande, ha sido muy duro para nuestra familia”. Según López, “los dos pedían ayuda, decían que no podían respirar más, Omar incluso se despidió por teléfono, pero no nos lo esperábamos”. Al parecer, el trabajador llamó a su jefe, Jordi Esteve, diciéndole que no se encontraba bien, y el segundo fue a buscarlo. Las víctimas fueron halladas juntas en un camino de Coscó, núcleo de Oliola, cerca de Renant, donde hay la granja. El todoterreno con el que iban quedó atascado con unas piedras en un margen. Por instinto, los dos hombres habrían salido y empezaron a correr, pero no lograron escapar.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación.