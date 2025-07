El consistorio pide duplicar la capacidad de la depuradora

La depuradora de Guissona se construyó en 1990. - C. MARSIÑACH

CARMINA MARSIÑACH SEGARRA

La depuradora de Guissona construida en 1990 ha quedado obsoleta y está llegando al límite de su capacidad. Cuando se construyó, la localidad tenía alrededor de 2.500 habitantes y desde entonces la población se ha triplicado con más de 7.700 habitantes. Por ello, el año pasado la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) adjudicó la redacción del proyecto de mejora y ampliación de la depuradora. Según explicó el concejal de Medio Ambiente, Ramon Sala, en el último pleno, celebrado el lunes, hay una discrepancia sobre los caudales que se contemplan en el borrador del proyecto, de 2.500 metros cúbicos de agua al día, y desde el ayuntamiento consideran que como mínimo deberían ser de 4.000.

Las instalaciones actuales permiten tratar 2.000 metros cúbicos de agua al día y, según el edil de Medio Ambiente, en este último año ha habido aportaciones de entre 2.500 y 2.900. “La depuradora ha quedado sobrepasada”, explica Sala. El by pass de entrada no admite más caudal del que puede tratar la depuradora y el resto de aguas grises no se pueden tratar correctamente. Por ello, la ACA ha recibido varios avisos de la Confederación Hidrográfica del Ebre (CHE).

Desde el consistorio apuntan que también hay que tener en cuenta la población flotante de Guissona, más de 2.500 personas que trabajan en bonÀrea, las que están en las residencias, o las recién llegadas que no están empadronadas en el municipio. En el caso de bonÀrea, la empresa cuenta con dos depuradoras propias para tratar las aguas industriales y lo que va a parar a la depuradora municipal serían las aguas de las oficinas o las duchas.

El ayuntamiento también está trabajando en dos proyectos para evitar que alrededor de 200 metros cúbicos de aguas blancas al día vayan a parar a la depuradora.

En algunos puntos de Guissona brota agua de manera natural que acaba a la red de alcantarillado y a la depuradora “y esto la ACA no lo permite”, asegura Sala. Uno de los proyectos sería recuperar la riera del Passarell y el otro, desviar las aguas blancas hacía la riera.

6,8 millones para la renovación de la depuradora de Cervera

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) invertirá 6,8 millones (sin IVA) en la renovación de la depuradora de Cervera. Según el proyecto, que se encuentra en fase de exposición pública, la actuación contempla modificar el tratamiento biológico del agua y adoptar un nuevo sistema tipo carrusel que permitirá mejorar la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, y adaptarse así a la normativa vigente. Según fuentes de la ACA, en este caso no se prevé ampliar la capacidad de la planta que es de 2.280 metros cúbicos al día ya que en la actualidad de media se tratan 1.715. Se prevé que en 20 años, según datos de crecimiento de población, se puedan alcanzar los 2.200 metros cúbicos. El proyecto contempla la instalación de placas fotovoltaicas para autoabastecerse.