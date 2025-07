La quinta Ignasiana BTT espera 250 ciclistas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Verdú será un año más la sede de la salida de las rutas larga y larga plus de la Ignasiana BTT, itinerario en BTT, gravel o ebike que celebrará su quinta edición el sábado 20 de septiembre. La prueba espera 250 participantes en sus tres recorridos, uno menos que el año pasado. La modalidad larga (con pistas y algunos senderos sin dificultad técnica) y la larga plus (100% pista y sin tramos técnicos) son de 110 y 106 km con un desnivel de 2.100 y 1.995 metros, respectivamente, y la modalidad corta, desde Igualada, es de 46 km y un desnivel de 700 metros. La llegada es en Manresa. La alcaldesa de Verdú, Georgina Procter, puso en valor esta prueba de carácter no competitivo porque “da a conocer el patrimonio y la gastronomía” desde una vertiente diferente a la vez que “potencia los últimos 100 kilómetros del Camí Ignasià y el deporte”. Una de las novedades de este año es la habilitación de dos puntos de recarga eléctricos porque cada vez son más los que hacen la prueba con bici eléctrica en Igualada y Sant Pau de la Guàrdia.

Las inscripciones de la Ignasiana BTT, que pasa por 19 municipios de 4 comarcas, están abiertas a manresaturisme.cat.