Sílvia Paneque, consellera de Territori: «No autorizamos placas solares en el suelo más productivo»

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, defiende que el polémico decreto ley para impulsar las energías renovables no facilita instalarlas en el suelo de mayor valor agrícola, tal como critican organizaciones agrarias. Apunta que solo las permitirá en terrenos cuya catalogación de alta productividad no se ajusta a la realidad. Paneque avanzó también que la Generalitat no cambiará el secreto

ley que limita los pisos turísticos y aboca al cierre a más de 1.500 en las comarcas de Lleida en menos de cuatro años.