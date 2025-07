Retiran los contenedores de residuos no reciclables

Ivars d’Urgell quiere acabar con el gran volumen de basura que acumulan los contenedores destinados a desechos no reciclables, de color verde, que el municipio tiene instalados en las masías y los núcleos diseminados. El alcalde, Joan Carlas Sánchez, explicó que hay en el pueblo una quincena de estos contenedores en superficie y solo en uno de ellos se recogen entre 10 y 12 toneladas anuales de basura no reciclable, cuando la media en el resto de depósitos acumulan de 600 a 2.000 kilos al año. “Este depósito en concreto está ubicado delante de una masía en uno de los accesos al pueblo y es más fácil tirar la basura aquí que reciclar correctamente, por lo que se ha convertido en un vertedero”. Por ello, el consistorio ha decidido que retirará estos depósitos de superficie y ofrecerá a los vecinos de masías y núcleos compostadores individuales para la fracción orgánica y desplazarse hasta el pueblo de Ivars para el resto de basura para reciclar correctamente en los depósitos de selectiva. Advirtió que esta práctica es totalmente inadmisible y perjudica el buen funcionamiento de los servicios de recogida de los residuos. Destacó que el consistorio paga por las toneladas de residuos que entran en el vertedero y muchos de ellos proceden de fuera del municipio. Para informar a los vecinos se ha convocado una reunión hoy en La Sala de Ivars para informar sobre los motivos que han llevado al consistorio a retirar estos contenedores de superficie. Desde el consistorio también denunciaron el incremento de situaciones de incivismo relacionadas con la gestión de los residuos. “Hemos detectado conductas que no respetan la convivencia y que afectan negativamente a la imagen del pueblo, generan incomodidades y contribuyen a un incremento del coste del servicio”. Por ello se ha hecho un llamamiento a reciclar correctamente y utilizar los servicios gratuitos de recogida de voluminosos.