Sin transporte ni comedor: 41 alumnos de un colegio de Guissona perderán esta subvención

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la escuela concertada Fedac de Guissona y la Confederació Cristiana d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) denunciaron ayer que 41 alumnos de este centro educativo se quedarán sin transporte ni comedor gratuito a partir del próximo curso escolar 2025/2026 porque se les ha retirado la subvención que hasta ahora prestaban a los alumnos que residen fuera del municipio.

El consell comarcal de la Segarra es el ente que presta el servicio y su presidente, Ramon Augé, afirmó que “se trata de una decisión de la conselleria de Educación de la Generalitat que no comprendemos ni compartimos, y menos ahora cuando todo el mundo ya ha hecho sus inscripciones”. Además, Augé destacó que "no se ha tenido en cuenta la realidad de la comarca de la Segarra y concretamente de Guissona, municipio en el que las plazas públicas no son suficientes”, tanto en Primaria como en Secundaria.

La AFA del colegio Fedac de Guissona ha hecho llegar una carta tanto al consell comarcal de la Segarra como a la Generalitat de Catalunya mostrando su “preocupación” y “disconformidad” con la decisión además de calificar la medida como “injusta y discriminatoria”. Según la AFA de este centro educativo, “muchas familias no podrán asumir el coste completo de estos servicios sin una ayuda pública y esto puede provocar que muchos niños no puedan continuar su escolarización en condiciones dignas”.

Además, como ya apuntaba Augé, otros centros educativos de Guissona pueden tener dificultades para acoger el posible incremento de alumnos derivado de esta decisión. Finalmente, destacó el “impacto medioambiental” que supondrá, ya que si las familias deciden continuar a este centro, deberán utilizar transporte particular.

Por su parte, la CCAPAC también ha hecho llegar la queja de la AFA del colegio Fedac de Guissona a la Síndica de Greuges.

Este periódico solicitó información a la conselleria de Educación de la Generalitat y está previsto que responda durante el día de hoy sobre esta situación.