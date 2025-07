El tramo inicial del Pallaresa ya es oficialmente un ‘wild river’

El Pallaresa es el primer río no francés que obtiene la certificación. - MARTA LLUVICH/ACN

Un tramo de 30 kilómetros del tramo alto del Pallaresa, entre su nacimiento en el Pla de Beret y su curso inicial por la zona norte del Pallars Sobirà, ha conseguido la distinción de río salvaje. El Pallaresa es el primer río no francés que recibe la certificación Wild River, un reconocimiento reservado a los cauces fluviales más excepcionales de Europa por su estado de conservación, desde la creación de la certificación en 2007 para superar los planteamientos de la Directiva Marco del Agua. La etiqueta reconoce la conservación de los ríos o barrancos que se han mantenido intactos y que se han escapado de cualquier cambio importante en su forma natural. El secretario de Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Sargatal, dijo que la obtención del certificado “es una muy buena noticia” y “un reconocimiento” a toda la gente del Pallars y Aran que han sabido mantener “esta maravilla” de río. Se trata de un tramo de treinta kilómetros, diez del Aran y veinte del Pallars, en los que no hay ninguna esclusa ni el cauce ha sufrido ningún tipo de alteración, en cuya ribera no hay granjas ni pueblos y a lo largo del cual el agua que circula proviene de la naturaleza totalmente virgen, sin ningún tipo de intervención humana.