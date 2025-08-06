Un paso inteligente avisará a los coches si pasan peatones en Alcanó: “Hemos tenido muchos sustos, es una zona muy concurrida”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Alcanó, en el Segrià, dispondrá en unos meses de un innovador paso de peatones elevado e inteligente con una señalización luminosa que instará a los automóviles a detenerse cuando lo estén utilizando los peatones. El proyecto, promovido por el ayuntamiento, tiene el apoyo del Servei Català de Trànsit, que lo cofinancia y que ha participado en su diseño.

El cruce, sin aceras en la actualidad, es uno de los puntos más transitados por peatones en la localidad, ya que enlaza el área del ayuntamiento, la plaza con el bar y la tienda, el centro cívico y la iglesia, por un lado, y, por otro, las piscinas, el polideportivo, el parque infantil y la parada del autobús. Y se encuentra a la entrada del pueblo, en el que la niebla es frecuente en otoño e invierno, y a la salida de una curva para los vehículos que transitan en dirección norte, hacia Lleida. Estos dos factores reducen la visibilidad y la seguridad vial.

El nuevo paso, que recibirá el suministro eléctrico de unas placas solares y tendrá accesos adaptados para personas con movilidad reducida, incluirá sensores que activarán las medidas de seguridad cuando detecten la presencia tanto de peatones como de automóviles.

Por una parte, el paso inteligente señalizará en tiempo real mediante unidades de luminaria Led el paso de peatones por la infraestructura y advertirá de su presencia a los automovilistas. “La señalización se puede intensificar cuando se detecta un aumento del flujo de viandantes o una disminución de la visibilidad”, ya sea por la presencia de niebla o por ser de noche, señala el proyecto.

Esos dispositivos se complementan con otros “para implementar también el control de la velocidad (de los automóviles), con un sistema de monitorización del tráfico”.

El sistema se completa con un radar que advertirá a los conductores de la velocidad a la que circulan y de una limitación de la velocidad en el tramo a 20 ó 30 km/h, por determinar.

“Hemos tenido muchos sustos, es una zona muy concurrida”

“Accidentes graves no ha habido, pero hemos tenido muchos sustos porque no hay visibilidad”, explica la alcaldesa de Alcanó, Elena Farrús, quien espera que el paso elevado inteligente pueda estar operativo a finales de este año. “Una vez se adjudique la obra, la empresa tendrá un plazo de dos meses para construirlo”, explicó. La infraestructura se ubicará en el inicio de la travesía de Alcanó por su zona sur, en la carretera L-700 que llega de Granyena de les Garrigues y que emboca en el casco urbano a la salida de una curva a la izquierda. “Es una zona muy concurrida, en un lado está la iglesia, y en el otro la zona deportiva, con las piscinas y el campo de fútbol y también el parque infantil”, anota la alcaldesa. La actuación tiene un presupuesto de 59.556 euros, IVA incluido.