El conflicto por la línea de Alcarràs se viraliza

La tiktoker Lola Vale, Lola Guzmán fuera de las redes sociales, ha viralizado el conflicto que mantienen varios agricultores de Alcarràs con las empresas de parques fotovoltaicos Solaria e Ignis: ha publicado tres vídeos en los que muestra otras tantas secuencias del enfrentamiento que mantuvo ayer con los trabajadores de la empresa contratada por esas firmas para instalar una línea eléctrica que superaban a media tarde de ayer, apenas seis horas después de haber subido las filmaciones, el millón de visualizaciones, los 50.000 likes y los 4.000 comentarios.

La autora de los vídeos, que supera los 93.000 seguidores en Tiktok, es desde hace algo más de un año la cara visible de la Asociación 6F, una de las plataformas surgidas en el mundo rural durante las movilizaciones de finales de 2023 y comienzos de 2024, que ha extendido su área de trabajo desde el País Valencià al resto del Estado.

El anuncio de su presencia en Alcarràs el lunes por la mañana ha había tenido una amplia difusión en las redes sociales desde última hora de la tarde del domingo.

Una veintena de agricultores rechaza las condiciones de la expropiación y de la ocupación temporal de sus fincas.