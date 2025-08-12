Un fuerte tormenta provoca inundaciones en Torrefarrera y Alpicat

Estado en el que han quedado las piscinas de Torrefarrera después de la tormenta.F.C.

La tormenta que ha barrido esta parte del llano de Lleida ha provocado importantes inundaciones en Torrefarrea y Alpicat. El aguacero, acompañado de fuerte viento y piedra, ha obligado a evacuar las piscinas de Torrefarrera, que han quedado cubiertas de agua con tierra. En la misma localidad han quedado inundados bajos. Por otra parte, según el Servicio Catalán de Tráfico, la acumulación de agua en la calzada ha obligado a cortar la N-230 a Torrefarrera (estado del tráfico).

En Alpicat, el aguacero ha obligado a interrumpir las proyecciones en los cines. Según testimonios, el agua ha empezado a caer del techo y las personas que estaban en las salas han sido desalojadas. Poco después, les han dicho que podían volver a sus asientos y han continuado las proyecciones de las películas.

El agua, cayendo del techo de los cines de Alpicat durante la tormenta.

En plena ola de calor, el paso de la tormenta ha desplomado los termómetros más de 10 grados.

Ampliaremos la información