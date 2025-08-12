La reforma del núcleo antiguo, lista en 2026

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Oliana rehabilitará la calle Vall de Dalt, situada en el centro histórico y que acumula múltiples desperfectos y problemas de impermeabilización y de alcantarillado. Esta actuación pondrá fin a la mejora integral del núcleo antiguo de este municipio, después de los proyectos para estabilizar la muralla medieval, de la mejora de la calle Major, de la del Vall de Baix y de la plaza del Lledoner. El alcalde, Ricard Pérez, explicó ayer que el ayuntamiento encargará durante los próximos días el proyecto, que supondrá una inversión de casi 470.000 euros. Incluirá la impermeabilización de la totalidad de la vía y la renovación del sistema de alcantarillado.

De manera paralela, el consistorio trabaja en la sustitución del césped natural del campo de fútbol municipal por otro artificial. El edil informó que ya disponen del proyecto, que asciende a cerca de 400.000 euros. Contempla instalar 6.210 m2 de césped de 4,5 cm de altura y un nuevo sistema de riego perimetral con seis aspersores. Asimismo, el campo dispondrá de porterías nuevas y barandillas perimetrales renovadas. Pérez explicó que la actuación persigue “objetivos de desarrollo sostenible” como mejorar el ahorro de agua con la colocación del césped artificial.

Las dos actuaciones suman una inversión de cerca de 900.000 euros. Para hacer frente a ellas, el ayuntamiento dispone de 450.000 euros en el marco del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) para el periodo comprendido entre 2025 y 2029. De manera paralela, busca otras líneas de financiación. Pérez aseguró que las dos actuaciones se ejecutarán el próximo año 2026. “La última resolución de la Generalitat fija las obras para 2027 pero tenemos disponibilidad económica y lo adelantaremos un año”, dijo. En cuanto a las nuevas líneas de subvención, explicó que “si no conseguimos los 450.000 euros que nos faltan seguiremos adelante con las obras con fondos propios”.

Amortización

Por otro lado, el ayuntamiento solicitó un préstamo de 549.000 euros a finales del año 2022 para ejecutar mejoras en el municipio. Tres años después, el último pleno municipal aprobó amortizar 372.000 euros de este crédito. Lo hizo con cargo al remanente de tesorería que el consistorio ha reunido como resultado de la gestión económica del último año.