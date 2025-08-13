Los alojamientos en zonas turísticas de Lleida prevén rozar el lleno en el puente de agosto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector turístico de las comarcas de Lleida encara el ecuador del mes de agosto con buenas perspectivas de ocupación y actividad económica. Arrancó con reservas elevadas en hoteles, casas rurales y restaurantes, y espera rozar la plena ocupación durante el puente de tres días del 15 de agosto.

El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, apunta a que la media de ocupación será superior al 85% entre el Pirineo y las Terres de Lleida y destaca que estos datos “confirman el atractivo” del territorio y ponen de manifiesto que “nuestra destinación ofrece una combinación única de paisajes, gastronomía, cultura y experiencias al aire libre”.

Por sectores, los hoteles del Pirineo prevén una ocupación de entre el 95% y el 100%, mientras que en Ponent se esperan registros inferiores. En cuanto a los bungalows y a las plazas de acampada de los campings, rozarán la plena ocupación en el conjunto de la demarcación. En la misma línea, las casas de turismo rural prevén contar con un nivel de reservas superior al 90%.

El turismo activo, que es uno de los principales reclamos de Lleida durante los meses de verano, también espera un elevado volumen de turistas. Así, las empresas de deportes de aventura del Pallars Sobirà tienen un nivel de reservas de entre el 85% y el 90% por las actividades en los ríos, pantanos y barrancos.

Cabe señalar que, junto al primer fin de semana de este mes, el puente de la Mare de Déu d’Agost es el que más reservas hay, y mantiene a las empresas del sector operando casi al máximo de su capacidad. Las elevadas temperaturas de los últimos días, junto a las previsiones de buen tiempo durante el fin de semana, han animado las reservas para las actividades acuáticas. Por otra parte, el alto nivel del agua en embalses y pantanos, junto al convenio con Endesa para regular el caudal de la Noguera Pallaresa, permitirán mantener unas condiciones óptimas en lo que queda de campaña, que el sector espera que llegue a su fin a mediados del mes de octubre.

Revalidar cifras

El Patronato de Turismo de la Diputación espera revalidar este verano los 580.000 turistas y más de 1,5 millones de pernoctaciones de los últimos dos años. Durante el mes de junio, los establecimientos de Lleida recibieron unos 125.000 turistas, que sumaron 267.000 noches de alojamiento. Serrano, por su parte, valoró que “estas cifras demuestran también la solidez del sector turístico en la demarcación de Lleida, así como el papel clave que juega en la dinamización económica y social”.

El Hotel Font del Genil, en Arsèguel, ha denunciado presiones de la plataforma Airbnb para que reembolsara el 100% de la reserva de una clienta que pretendía dejar a su perro solo en la habitación todo el día. El alojamiento, pet friendly, lo rechazó: sus normas establecen de manera expresa la prohibición de dejar animales solos. La mujer tenía la reserva para esta misma semana, declinó hacer uso de ella y el hotel le aplicó una penalización del 50% por la anulación, hecha dentro de los 30 días previos a la llegada.

Frente al criterio del establecimiento, la plataforma considera que, al no constar esta prohibición en la publicidad del hotel, la clienta debe percibir el importe íntegro de la reserva y advierte al alojamianto de que puede ser penalizado. El responsable del hotel, Guillem Campreciós, lamentó “coacciones” de la plataforma y aseguró que “Airbnb favorece siempre al cliente para que pueda saltarse las normas”. Añadió que “no podemos permitir que una multinacional invalide, de facto, nuestras condiciones y aceptemos prácticas que comprometen el bienestar animal”, informa C. Sans.