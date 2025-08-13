Miren, protagonista del segundo concierto del festival Minúscul

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El festival Minúscul de Mollerussa celebra mañana jueves la segunda cita de su cuarta edición con la actuación de Miren, que llegará al patio del edificio municipal de Cal Jaques con un repertorio personal y cercano. La artista combinará sus composiciones más recientes con canciones que la han consolidado como una de las voces emergentes más destacadas del panorama musical. Además, presentará su último disco, Qué Lástima, en un formato exclusivo que solo podrá verse en el Minúscul.

La programación de este año se abrió el pasado 7 de agosto con el cantautor de Reus Joan Masdéu, que presentó su EP La Bonaventura, y continuará con Eduard Gener acompañado de Les Coristes el 21 de agosto, para cerrar el ciclo el 28 de agosto con Dan Peralbo.

En esta edición, el festival ha estrenado un punto de venta anticipada en el bar Punt 14 de Mollerussa. Ha funcionado hasta finales de julio y ha permitido cubrir buena parte del aforo de varios conciertos. Ahora las entradas solo pueden adquirirse en taquilla el mismo día de cada actuación a un precio de cinco euros.

Este festival se ha consolidado en su cuarta edición como uno de los principales eventos musicales que se celebran durante el mes de agosto en la capital del Pla d’Urgell.