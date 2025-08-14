Resurgir de las cenizas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El restaurante L’Isard de Juneda ha reabierto sus puertas, después de reconstruir el establecimiento que quedó calcinado en 25 de junio del pasado año por un incendio. Con cuatro décadas de historia, lo han regentado tres generaciones de restauradores. “Hace dos meses abrimos como pub y cafetería, pero ahora lo hacemos volviendo a la esencia con la que empezamos, conservando la cocina tradicional y ofreciendo la más moderna”, explica Antoni Bertran, dueño del negocio. “Queremos conservar un ambiente próximo y familiar con un servicio cuidado”, añadió. Con este fin se han unido al Grup Tòfol de Lleida, “que nos ayuda en la gestión, la cocina y la formación y también suministra platos preparados”. De hecho, el restaurante ha aumentado su plantilla.

L’Isard nació con este nombre en 1980, pero su historia es más antigua y se remonta a la adquisición de un solar donde se levantó el restaurante. “El nombre se lo puso un tío porque le gustaban mucho los animales e iba a Andorra a cazar”. En 2001 se llevaron a cabo reformas y la primera generación de propietarios comenzó a dar menús y platos más elaborados.

Tres el incendio, se ha hecho una reforma que ha afectado a la cocina, que ahora es más amplia, funcional y abierta. También los lavabos se han modernizado y se ha mejorado la accesibilidad. Por lo que respecta a la decoración, se mantiene la arcada original y el toque rustico. “Todo lo hemos hecho nosotros porque queríamos mantener la esencia del antiguo L’Isard”.

Respuesta vecinal

Los responsables del restaurante asegura que la respuesta por parte de los vecinos ha sido “increíble”. “Nos han felicitado y comentado que echaban en falta el bar, ya que después de tantos años se crea un vínculo emocional que se debe mantener como punto de encuentro de los habitantes de Juneda”, aseguran los responsables.

Bertran explicó que el primer fin de semana que se abrió fue “muy intenso”. “Faltaba personal y trabajamos duro, aunque contamos con la comprensión de la gente. Ahora ya se han solventado los problemas y cumplimentado la plantilla”, concluyó.

Productos de próximidad

Además de menús diarios, el establecimiento también ofrece menús de fin de semana y platos a la carta, bocadillos y tapas. Además, otro de los servicios que ofrece es el de comida para llevar, ya que es una demanda que ha crecido en los últimos años en el pueblo. “Apostamos por los productos de proximidad y calidad, sobre todo los que proceden de la comarca de Les Garrigues”, explican.