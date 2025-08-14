Temporeros sin plaza en buses para ir a trabajar

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Temporeros que trabajan en la campaña de la fruta se quedan desde hace días sin plaza en los primeros buses de línea que parten cada mañana de la estación de Lleida y hacen parada en Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs, La Granja d’Escarp y Massalcoreig. La falta de plazas provoca tensiones e incluso forcejeos para poder subir al vehículo y llegar a tiempo al trabajo. El mayor problema se concentra en la expedición de las 7.15 horas.

Ante la escasez de plazas, decenas de temporeros hacen cola en la estación de autobuses desde las cuatro de la madrugada para asegurarse una plaza. Sin embargo, el número de viajeros supera a la capacidad del vehículo y muchos se quedan en tierra. En ocasiones, la disputa por un asiento ha derivado en empujones e incluso en enfrentamientos físicos.

La alcaldesa de Soses, Sandra Marco, afirma que el ayuntamiento lleva semanas advirtiendo a la Generalitat de esta situación y reclama un refuerzo inmediato del servicio, que presta la empresa Gamon, en plena campaña de la fruta. “Cada año pasa lo mismo y no puede normalizarse, deberían ser más previsores”, denuncia. Por su parte, la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, asegura que ya se pidió a la firma un aumento de plazas, si bien no lo había aplicado hasta ayer. Aseguró que “se lo hemos vuelto a exigir y nos han asegurado que a partir de mañana (hoy para el lector) el problema estará resuelto”.

Según Gil, la compañía defiende que las tres expediciones previstas entre las 7 y las 8 cubren la demanda, aunque el gran número de pasajeros que bajan en Alcarràs deja a los que viajan a otras poblaciones del Baix Segre sin sitio.