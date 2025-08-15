Protección Civil alerta de peligro muy alto de incendio en tres comarcas de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Protección Civil ha puesto en alerta el plan Infocat por riesgo de incendio en los próximos días por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento del norte, que se prevé que sople no demasiado fuerte. La previsión es que el riesgo sea especialmente el elevado sábado y sobre todo el domingo en Terres de l'Ebre, Ponent y el Alt Empordà.

Los Agents Rurals también han activado este mismo viernes el nivel 3 del plan Alfa por peligro muy alto de incendio incendio en 8 comarcas. Se trata del Baix Camp, el Baix Ebre, Les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià y la Terra Alta.

El calor de los próximos días también ha hecho que el Servicio Meteorológico de Catalunya haya emitido un aviso por calor nocturno intenso, que afectará esta madrugada en el litoral central y el litoral y prelitoral norte, y de cara a la del domingo en todo el litoral y el prelitoral. Paralelamente, también se han registrado valores elevados de ozono que pueden afectar a la población vulnerable en el Camp de Tarragona, motivo por el cual se recomienda evitar esfuerzos innecesarios en el exterior y actividades en horas de máxima exposición.