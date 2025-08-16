SEGRE
pla alfa

Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

INCIVISMO

Cierran de nuevo la piscina grande de Tàrrega al hallar excrementos: ahora agentes de la policía local vigilarán de incógnito el recinto

Este verano ha habido siete cierres de piscinas leridanas por una gamberrada que se atribuye a un reto viral

La piscina grande de Tàrrega. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

La piscina grande de Tàrrega. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

El ayuntamiento de Tàrrega volvió a detectar este viernes, por segunda vez esta semana, excrementos en la piscina grande, lo que obligó a evacuar a los bañistas y al cierre provisional. El consistorio activó las medidas sanitarias para limpiar el agua y prevé reabrir hoy las instalaciones. Anunció que agentes de la policía local vigilarán de incógnito el recinto. Este verano ha habido siete cierres de piscinas por heces en el agua, algo que se atribuye a un reto viral.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking