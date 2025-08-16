Cierran de nuevo la piscina grande de Tàrrega al hallar excrementos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega volvió a detectar ayer, por segunda vez esta semana, excrementos en la piscina grande, lo que obligó a evacuar a los bañistas y al cierre provisional. El consistorio activó las medidas sanitarias para limpiar el agua y prevé reabrir hoy las instalaciones. Anunció que agentes de la policía local vigilarán de incógnito el recinto. Este verano ha habido siete cierres de piscinas por heces en el agua, algo que se atribuye a un reto viral.