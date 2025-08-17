El Pirineo se llena en verano con más de 21.000 turistas y antiguos vecinos

El verano trae cambios notables en la distribución demográfica de Lleida, cuyo Pirineo gana más de 21.000 habitantes constantes entre turistas y antiguos vecinos retornados mientras el llano llega a perder 16.000, en ambos casos con una concentración en las pequeñas poblaciones que tensiona sus servicios, especialmente los de agua y limpieza.

El Pirineo de Lleida gana en verano más de 21.000 personas, el equivalente a la población habitual del Alt Urgell, su comarca más poblada. La llegada de turistas y el retorno de antiguos vecinos y sus descendientes tiene un potente impacto económico en el comercio y la hostelería de las áreas donde se da ese fenómeno. Al mismo tiempo, pone a prueba la capacidad de los servicios públicos de los municipios con menos habitantes, en especial los de suministro y saneamiento de agua y los de recogida de basura y limpieza viaria.

Los turistas y los antiguos vecinos emigrados que retornan a sus localidades de origen superan con creces a los residentes que viajan unos días fuera del Pirineo durante el verano. El aumento de población constante sobre el terreno de 21.186 personas resulta mayor que la población residente real del Alt Urgell con 20.762, casi duplica la del Aran (10.496), está cerca de triplicar la del Sobirà (7.288) y quintuplica la de l’Alta Ribagorça (4.019), según los datos del Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya).

El Pallars Sobirà acoge de manera constante a 6.928 turistas y retornados en verano, casi el doble de su población residente, mientras que tanto Aran como l’Alta Ribagorça llegan a aumentar más de un 50%, al sumar la primera 5.868 habitantes estacionales cuando el registro habitual es de 10.496 y añadir la segunda 2.408 a los 4.019 que registra normalmente.

Esa tendencia, no obstante, tiene excepciones: municipios como La Seu o La Pobla ven reducirse la población en verano al no compensar del todo la llegada de visitantes la salida de residentes habituales (la primera pierde 30 y la segunda 38).

En el llano de Lleida la constante es otra: todas las comarcas pierden población constante, hasta 16.089 en su conjunto con una horquilla que va de los 725 de Les Garrigues a los 9.055 del Segrià. En todos los casos ese fenómeno se concentra las cabeceras y los núcleos medios, mientras los pequeños municipios, por lo general, la ganan.

La merma general de 725 personas en Les Garrigues revela un crecimiento en lo que no sea Juneda (-359), Les Borges

❘ Lleida ❘ Baén es un pueblo del Pallars Sobirà sin población estable durante todo el año. Tiene nueve vecinos censados, según datos del institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), pero en realidad solo unos pocos pasan temporadas en él o lo visitan en fin de semana. Sin embargo, esta localidad del municipio de Baix Pallars revive en periodos de vacaciones, cuando llega a reunir a un centenar de personas, casi todos antiguos vecinos y sus descendientes. Así sucedió el pasado fin de semana, cuando la localidad celebró su fiesta mayor, con un programa que incluyó una conferencia, competiciones y una cena popular. La organizó la asociación cultural La Barga, constituida hace unos 15 años y que engloba a representantes de las once casas que componen el pueblo.

La organización de las fiestas es solo un ejemplo de cómo los antiguos vecinos, sus hijos y sus nietos, se distinguen de los simples turistas. No se limitan a visitar el pueblo y su entorno, sino que también contribuyen a conservarlo y dotarlo de actividad social y cultural. En los últimos años, han trabajado para conseguir la rehabilitación de la iglesia, poniendo de acuerdo a administraciones y obispado y solicitando ayudas para las obras. También han reivindicado y colaborado para mejorar la captación de agua que riega huertos a las afueras del pueblo.

Baén fue hasta 1969 la capital de su propio municipio, que englobaba también a los pueblos de Bresca, Useu, Buseu, Sant Sebastià, Castellnou, Sarroca, Cuberes, Solduga y Espluga de Cuberes. Para entonces ya sufría un declive de población común a muchas otras localidades de montaña, hasta llegar a apenas un par de vecinos en los años ochenta. Nunca quedó del todo vacío, puesto que antiguos habitantes visitan con frecuencia su pueblo natal.