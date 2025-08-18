El humo de los fuegos en la Península mitiga la ola de calor y hoy hay avisos por tormentas

El humo de los incendios activos en la Península frenaron ayer la subida de las temperaturas en la cresta de la ola de calor. Pese a que la previsión indicaba que se superarían los 42 grados, en Lleida ciudad los termómetros se quedaron por debajo de los 36º y no se llegó a registrar el noveno día consecutivo de este verano por encima de los 40 grados en la capital del Segrià. Con todo, parece que la segunda ola de calor del verano está llegando a su fin, con avisos por tormentas esta tarde en varias comarcas leridanas.

Según explicó el meteorólogo Armand Álvarez, del Obervatori Astronòmic de Lleida, este fenómeno se debió a que el humo dio la vuelta por el Golfo de Bizkaia retornando hacia el sur entrando por el Pirineo leridano y enturbiando todavía más las capas bajas de la atmósfera que ya lo estaban por el polvo del Sáhara. Asimismo, aseguró que este fenómeno podría hacer aumentar las temperaturas mínimas. Asimismo, indicó que en Ponent se prevé que hoy sea el último día de calor, para volver a la normalidad de un mes de agosto en los próximos días. Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indicó que, pese a la ausencia de nubes, la llegada del humo de estos incendios provocó que la irradiación solar en el oeste de Catalunya fuese más de un 30% inferior a la de los últimos días. Esto hizo que los termómetros quedaron por debajo de lo previsto, sin llegar a los 39 º, con 38,6º en El Soleràs, según AEMET.

Entretanto, el Govern mantiene las restricciones por riesgo extremo de incendio, con el cierre de los accesos a nueve espacios naturales desde el sábado, entre ellos el Montsec d’Ares y la Serra de Mont-roig. El plan Alfa mantiene el nivel 4 en 22 municipios de las comarcas de la Noguera, Les Garrigues, el Segrià y el Pallars Jussà. Además, estará activo el plan 3 por riesgo muy alto en 60 municipios del Alt Urgell, Les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, la Segarra, el Segrià, el Solsonès y el Urgell. El Govern pide a la ciudadanía extremar las precauciones y que se eviten las actividades de riesgo de incendio en el medio natural. Se recomienda no frecuentar las zonas forestales y espacios naturales, especialmente en las horas de máxima insolación. La actuación del nivel 3 del Plan Alfa supone la suspensión de todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas por el departamento de Agricultura y está prohibido encender fuego en espacio abiertos, el uso de material pirotécnico, entre otros. Los Agentes Rurales hacen vigilancia exclusiva de estas suspensivos y del cumplimiento de las prohibiciones. Por su parte, el SEM ha atendido a 156 personas con afectaciones relacionadas con el calor desde el jueves en Catalunya. En un 60% se requirieron de activación de ambulancia, trasladando al afectado a un centro sanitario, mientras que un 40% fueron atendidas por el 061 Salut Respon.

Mientras, el Meteocat activó avisos para hoy, entre las 14.00 horas y las 20.00 horas, por intensidad de lluvia en el Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà y el Sobirà, el Alt Urgell, el Solsonès y la Alta Ribagorça. La semana pasada, un temporal de lluvia, granizo y viento afectó a varios municipios leridanos, con importantes daños en Torrefarrera, y la caída de un rayo en pleno centro de Lleida ciudad.