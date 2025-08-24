Artesa de Segre abre su Fira de productos de Km 0

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La centenaria Pastisseria Borrell y el restaurante El Celler fueron ayer los protagonistas del showcooking que abrió la 581 edición de la Fira de Sant Bartomeu-Fira del Montsec de Artesa de Segre. Ambas elaboraron sus coques y platos con productos de km0 como, por ejemplo, harina fabricada en la también centenaria harinera de la población.

La feria también coincide hoy con el mercado semanal y también se celebrará el XIII Intercanvi de Segells i Promoció de la Filatèlia. De 10.00 a 13.00 horas tendrá lugar la 26ª Trobada de Puntaires y también habrá una demostración de trabajos con madera a las 11.00. Los restaurantes El Dien y El Xalet y la cocinera Olga Mayora serán los protagonistas de las sesiones de showcooking de este domingo. A mediodía se ofrecerá un vermut para los expositores. En concreto, participan más de 60 de los que una veintena son productores locales. En el recinto se podrán encontrar y degustar cervezas artesanas, embutidos, quesos, panes o aceite de oliva virgen extra, entre otros.

La Fira se enmarca dentro de la campaña Catalunya Regió Mundial de la Gastronomía, una iniciativa impulsada por la Generalitat que reconoce el valor gastronómico del país y que Artesa ha querido hacer suya con el espacio “D’Artesa de Segre al plat”.

El programa se completa con actividades para todos los públicos como torneos deportivos, música en directo, exposiciones, inflables para los más pequeños y espacios chill-out para las noches. La Fira de Sant Bartomeu es una de las más antiguas de Catalunya con orígenes documentados en el siglo XV. Conocida como la Fira del Meló durante las décadas de los ochenta y noventa, la producción se fue reduciendo hasta que fue testimonial. Hoy habrá un expositor de Gerb.