Alarma en La Granja tras atacar un perro a dos vecinos en una semana

Un perro de una raza calificada como potencialmente peligrosa está ocasionando preocupación y alarma entre los habitantes de La Granja d’Escarp, tras haber atacado en espacios públicos del municipio a dos vecinos en apenas una semana. Así lo confirmaron ayer fuentes municipales.

Las mismas fuentes corroboraron que el último ataque tuvo lugar el pasado domingo por la mañana. Detallaron que el animal, que no llevaba la correa ni el bozal que exige la normativa municipal sobre animales potencialmente peligrosos, atacó a una persona que paseaba por el Camí del Riu Segre. Se trata de un dogo de Burdeos registrado y con los papeles de identificación en regla, propiedad de un vecino y que anda suelto por las calles desde hace tiempo, según fuentes del consistorio.

En ambos ataques, las víctimas padecieron lesiones de consideración y mordeduras, y tuvieron que ser atendidas en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Seròs. Ante esta situación, el ayuntamiento ha decidido tomar la iniciativa y, en coordinación con la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra, que pueden abrir diligencias de oficio y denunciar los ataques, ha citado al propietario del animal para que comparezca hoy por la mañana en el consistorio.

El alcalde, Manel Solé, habló con las familias afectadas para conocer los hechos de primera mano. Preguntado al respecto, el primer edil afirmó que “es algo que nos preocupa mucho” y que el ayuntamiento “trabaja para que estos hechos no se vuelvan a producir”.

“No podemos permanecer impasibles mientras los vecinos salen a la calle con miedo de que se puedan encontrar con el perro suelto por la vía pública y les muerda”, remarcó Solé. Mientras tanto, los vecinos de La Granja d’Escarp reclaman medidas urgentes para evitar nuevos incidentes con este animal y el consistorio estudia posibles sanciones y protocolos de seguridad para mantener la convivencia y la tranquilidad y evitar que los vecinos estén atemorizados.

En los últimos meses ha habido otros incidentes con perros en otros municipios de la comarca. Así los ayuntamientos de Alcarràs y Torres de Segre se coordinaron a primeros de año con el consell comarcal del Segrià para intervenir ante la existencia de una veintena de canes sin identificación que deambulaban entre los dos municipios y comenzaban a generar preocupación. Carecían de identificación y los ayuntamientos sospechan que tienen relación con una finca de Torres, cuyo propietario ya fue sancionado hace unos meses.