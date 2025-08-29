Desprendimientos por lluvias cortan el acceso a Port Ainé y hunden un mirador en Caregue

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Las lluvias intensas de estos últimos días provocaron ayer dos nuevos desprendimientos en el Pallars Sobirà, concretamente en el término municipal de Rialp, que se suman al ocurrido en la carretera de Escàs hace justo una semana. El primer alud cortó el acceso a Port Ainé. Arrastró ladera abajo la malla dinámica instalada para evitar la caída de rocas sobre la carretera y afectó a unos 150 metros de calzada. Por la tarde, cedió parcialmente el suelo de un mirador en el pueblo de Caregue, que en estos días lluviosos ya había presentado signos de deterioro.

La carretera de Port Ainé, conocida también como carretera de Roní, es de titularidad municipal, si bien su mantenimiento está gestionado por el departamento de Territorio en virtud de un convenio con Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), titular de la estación de esquí. Técnicos de la empresa pública y del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) iniciaron ayer trabajos para despejar la calzada y elaborar un informe técnico que evalúe el alcance del desprendimiento.

Màquines treballant ahir a la carretera que dona accés a Port Ainé. - ACN

En cuanto al desprendimiento en Caregue, el alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, explicó que esa misma mañana habían sellado una grieta en la zona para evitar filtraciones de agua que agravaran la inestabilidad del terreno. Sin embargo, el mirador se hundió a las pocas horas. Sabarich detalló que ha pedido a la Diputación que aumente la ayuda de urgencia inicialmente prevista para reabrir la carretera de Escàs y mandó un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona. Sabarich también recordó que hace años que reclaman la construcción de un telecabina desde Rialp hasta Port Ainé para minimizar riesgos geológicos y dejar la carretera “solo para servicios, ya que son frecuentes los desprendimientos”.

El temporal también causó ayer incidencias en otros puntos del Pirineo. De madrugada, el viento tumbó varios árboles en la C-13 en Talarn, donde fue necesario dar paso alternativo durante unas horas. Además, el Meteocat mantuvo activa durante toda la jornada activa una alarma moderada por lluvias en el Pirineo leridano y en la Noguera. Hubo fuertes tormentas con granizo, que dejaron más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora en Espot y Sort.