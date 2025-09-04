Protecció Civil homologa el plan de autoprotección del túnel de Vielha

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Comisión de Autoprotección de la Comisión de Protecció Civil de Catalunya ha homologado este jueves 55 planes de autoprotección (PAU), entre los que destacan el túnel de Vielha, los de la autopista C-32 Pau Casals y el del Parc Sanitari Pere Virgili.

También se han homologado los PAU de varias subestaciones eléctricas de alta tensión, así como de hoteles, puertos deportivos, hospitales y residencias de gente mayor.

Y en el ámbito de las actividades temporales, destaca el del Extreme Barcelona 2025, uno de los eventos internacionales más importantes de deportes urbanos que tendrá lugar en el Pac del Fòrum de Barcelona del 5 al 7 de septiembre.