Polémica por el cartel de la Diada, con cinco barras en la ‘senyera’ catalana

La polémica está servida en Balaguer un año más por la Diada. En esta ocasión ha sido por un error gráfico en el cartel que anunciaba los actos de la celebración, en el que se podían ver cinco barras rojas en lugar de las cuatro de la senyera catalana. La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, asumió el error de quien había editado este año el cartel y apuntó que lo importante era que “ya se había solucionado en el mismo momento en que se detectó”. “Lo que pasó fue una trasposición de colores al elegir un fondo rojo y quedaron cinco barras en lugar de cuatro”, dijo. Un error que no fue advertido hasta que se presentaron los actos de la Diada. “Automáticamente se rectificó y asumimos perfectamente la equivocación. Sabemos perfectamente que la senyera tiene solo 4 barras y la Diada será totalmente catalana”, dijo. No obstante, la errata gráfica ha corrido rápidamente por las redes sociales y han sido muchos los que han aprovechado para criticar la situación, confusión o error. Incluso el productor de televisión Josep Maria Mainat (la Trinca), ironizó: “Això és un cas de molta barra!”. El año pasado se impulsó una ofrenda floral en la escultura a la unidad de la lengua L’Escull, y muchos criticaron que la Diada no tenía nada que ver con la lengua.