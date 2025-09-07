Feria animalista y desfile de perros en Cervera para promover su adopción

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La asociación Protectora d’Animals Refugi Segarra-Cervera organizó ayer la I Jornada Animalista de Cervera en el exterior del Pavelló Polivalent. Arrancó con una feria de entidades animalistas de todo el territorio y con una Passarel·la de Gossos en Adopció con el objetivo de encontrar familias interesadas en adoptar alguno de los perros del refugio. Desfilaron una decena de perros de los refugios de Cervera, Mollerussa, Balaguer o Sant Pere de Ribes, entre otros. Durante la jornada también se organizaron conferencias, un cuentacuentos y una fiesta holi. Los beneficios recaudados se destinarán a mejorar el bienestar de los animales del refugio de Cervera.