Detectan de nuevo al lince ibérico en el Pirineo de Lleida

La Associació per la Defensa del Llop i l’Os al Pirineu (Adlo Pirineu) ha detectado la presencia del lince cerca de la frontera con Francia. El animal ha sido registrado a través de una de las cámaras de seguimiento que hay instaladas en la zona monitorizada para detectar la presencia del oso pardo y el lobo, que solo están colocadas en el Pirineo de Lleida. La entidad asegura que el hecho de captar a esta ejemplar, al que se le ha puesto por nombre Secreto, supone un “hecho histórico” para la conservación de la fauna salvaje en el territorio. Este ejemplar de lince ibérico de tres años fue detectado ya en el Prepirineo de Lleida, entre la Noguera y el Pallars Jussà, a donde llegó en marzo tras haber recorrido cerca de 900 kilómetros desde Villanueva del Río y Minas, un pueblo del norte de Sevilla ubicado a los pies de Sierrra Morena.

Desde Adlo Pirineu aseguran que, probablemente, se trata de una de las detecciones de un lince ibérico a mayor altitud en la península ibérica ya que la cámara de fototrampeo está situada a a casi 1.750 metros de altitud, a unos 7 kilómetros de la frontera francesa.