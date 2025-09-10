La CHE retira a más urbanizaciones el agua de riego y les da a todas un suministro más caro

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha retirado el agua de riego a otras seis urbanizaciones de Lleida y Alpicat, que se suman a las diez en este último municipio que ya excluyó de la zona regable del Canal de Aragón y Catalunya en 2013. Entre todas suman unos 400 chalets y torres, que a partir de ahora tendrán un nuevo suministro: el organismo estatal les ha otorgado 4.000 metros cúbicos al año por cada hectárea urbana. Los seguirá proporcionando la comunidad de regantes, tal como ha hecho hasta ahora, pero este consumo ya no reducirá la dotación para regadío. Es caudal para abastecimientos, siete veces más caro que el que han tenido durante cuatro décadas estas viviendas, y se sumará al que reciben de la red municipal de agua potable.

Estas medidas forman parte de una resolución que la CHE ha emitido esta semana. En ella expresa su voluntad de “pacificar” el conflicto que surgió meses atrás, cuando la comunidad de regantes de Alpicat comunicó a las 10 urbanizaciones excluidas en 2013 del área regable del Aragón y Catalunya que dejaría de darles agua de riego la próxima primavera. El organismo estatal establece que las urbanizaciones deben formar parte de la comunidad como usuarias del agua y precisa cuántos votos tendrán en la asamblea.

Tanto los regantes como la plataforma que reúne a vecinos de las urbanizaciones afectadas valoraron positivamente varios aspectos de la intervención de la CHE. Los primeros consideran que esta resolución asegurará que la dotación de regadío sea para las explotaciones agrarias y no se emplee para otros usos como regar jardines o llenar piscinas. Los segundos, por su parte, se mostraron satisfechos al mantener el caudal que les brinda el canal, aunque tenga otra calificación y precio, y de seguir siendo miembros de la comunidad de regantes. Sin embargo, ambas partes mantienen el desacuerdo en la cuestión que, precisamente, motivó el conflicto: las obras en curso para modernizar este regadío.

Los dueños de viviendas reclaman beneficiarse de las obras de modernización con la instalación de nuevos hidrantes, algo que los regantes rechazan al considerar que supondría malversar de ayudas de la UE, otorgadas para mejorar la eficiencia del riego. La plataforma considera que tiene derecho a participar de las mejoras y anunció medidas para exigirlas. La CHE se limita a establecer que los regantes deben suministrar “a todos los comuneros, incluidas torres o masías, en las condiciones que acuerde la asamblea de la comunidad”.

La Confederación no hizo comentarios sobre su intervención en este conflicto.

“Denunciaremos las ayudas para la modernización si nos excluyen”

La plataforma de afectados por la exclusión del área regable asegura tener más de 300 afiliados y en breve se convertirá en asociación. Lo hará para tener entidad jurídica propia, necesaria para litigar en los tribunales. Es una posibilidad que plantea si no hay acuerdo con los regantes para beneficiarse de la modernización del riego, y ha contratado a los abogados Santi Solsona y Marc Cervós, de Cudós Consultors.

“El convenio con Seiasa para la modernización se firmó con nosotros como beneficiarios”, argumentan desde la plataforma. “Si nos excluyen, denunciaremos que el acuerdo se incumple”, advirtieron. Valoran que décadas pagando el agua y derramas por obras les dan derecho a abastecerse del Aragón y Catalunya, y que el suelo rústico sobre el que se alzan sus casas debe tener este suministro, además del potable. Añaden que la asamblea de la comunidad ya los incluyó en la modernización.