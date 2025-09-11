Tres imputados por vender ‘gas de la risa’ en Bellpuig

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra denunciaron penalmente el martes a tres hombres de 22, 23 y 37 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por vender ‘gas de la risa’ en Bellpuig. Los hechos ocurrieron a las 1.30 horas cuando una patrulla detectó a un grupo de personas alrededor de tres coches en un descampado y, al registrar los turismos, localizó 14 cajas con 83 botes de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’. Posteriormente, los agentes identificaron a los presuntos vendedores, que fueron imputados. El ‘gas de la risa’ se ha convertido en una droga muy popular entre los jóvenes por su bajo coste en comparación con otras sustancias estupefacientes. Su consumo puede producir graves daños de salud, como falta de oxígeno en el cerebro y daño en la médula espinal y, en grandes cantidades, la muerte por asfixia.