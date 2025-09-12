El ayuntamiento de un pueblo de Lleida compra una ermita románica a un particular por 140.000 euros

La ermita de Sant Pere está ubicada a las afueras de Guissona en la carretera de Sant Guim de la Plana.

El ayuntamiento de Guissona ha adquirido durante este mes de agosto la ermita de Sant Pere por valor de 140.000 euros. Se trata de un edificio románico documentado desde 1234 y que está protegido como Bien Cultural de Interés Local (BCIL).

Desde el Museu de Guissona explican que en el presbiterio se pueden ver pinturas de pastores y retratos locales de los años setenta del siglo XX que recuerdan la tradición y la vida del pueblo. Según la tradición oral, Sant Pere apareció a unos pastores y les indicó donde construir la ermita. En la capilla se conserva un fuste salomónico (s.XIV-XVIII) y una bóveda de crucería que conecta con los porches simétricos de la fachada. También cabe destacar la pila de agua bendita barroca (s. XVII-XVIII).

El alcalde, Jaume Ars, quiso agradecer al antiguo propietario de la ermita, Jaume Pujol Ricart, por su predisposición para que el edificio fuera para el municipio. El edil explicó que a partir de ahora se hará el mantenimiento del espacio y se adecuará con los servicios básicos para programar diferentes actividades.

Aplec de Sant Pere

Cada 29 de junio se celebra la festividad de Sant Pere con un aplec con misa en honor al patrón y con algún espectáculo de cultura tradicional catalana. La ermita está ubicada a un quilómetro al sureste de Guissona, a pie de la carretera que va a Sant Guim de la Plana.