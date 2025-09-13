Multa de 350 euros a un hombre en Mollerussa por pasear medio desnudo

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La policía local de Mollerussa ha sancionado con 350 euros a un vecino por pasear con ropa mínima en la plaza Pla d’Urgell el pasado 3 de septiembre. La infracción fue detectada a través de un sistema de videovigilancia. El hombre llevaba solo un bañador o prenda similar. La ordenanza de civismo establece que circular por los espacios públicos sin vestimenta adecuada puede ser sancionado con multas de hasta 750 euros, independientemente del tipo concreto de ropa. Así, la multa es básicamente por no llevar camisa. Tras identificar al infractor mediante las grabaciones, la policía tramitó la correspondiente denuncia administrativa. El ayuntamiento publicó ayer en redes el vídeo de la infracción con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir la normativa de civismo. Cabe recordar que el consistorio ha llevado a cabo campañas como la llamada Fem el clic, fem-ho bé, impulsada por el consistorio a través del plan de civismo, que busca sensibilizar a los vecinos sobre el respeto por los espacios públicos.