Ultimátum a los inquilinos del bloque ocupado de Les Borges Blanques para que desalojen el edificio

El Ayuntamiento de les Borges Blanques ha empezado a notificar solicitudes de desalojo voluntario a las personas que todavía residen en el inmueble ocupado de la avenida Santiago Rusiñol. El consistorio lo declaró inhabitable a principios de agosto por las graves deficiencias detectadas en el edificio y dio un mes de plazo a los inquilinos para que se fueran. A pesar de todo, una vez superado este tiempo todavía quedan residentes y Policía Local y Mossos d'Esquadra hacen este lunes un operativo de notificación. El alcalde, Josep Farran, ha explicado que eso les permitirá elaborar un listado con una relación de los inquilinos y que después prevén pedir una orden judicial para proceder a un desalojo forzoso por motivos de seguridad.

"La normativa es clara y hay que garantizar que los afectados por la declaración de inhabilidad reciban este aviso de forma clara y definitiva antes de que se inicie cualquier actuación de ejecución forzosa. Esta notificación es un paso que se tiene que dar obligatoriamente", señala el alcalde. El plazo para el desalojo voluntario expiró el 5 de septiembre y con este dispositivo de notificación el consistorio prevé saber cuánta gente todavía vive en el inmueble.

Según Farran, detrás de este asunto "hay una cuestión de urgencia relacionada a la seguridad del inmueble", y por eso confía en que el juez o la jueza no tarden mucho en autorizar el desalojo forzoso cuando se lo pidan. El alcalde ha explicado que en las últimas semanas la situación en el inmueble ha estado bastante tranquila y que los intentos de ocupación se redujeron "mucho" a raíz de la implantación de un dispositivo de vigilancia, durante una semana, las 24 horas del día.

El consistorio firmó el 1 de agosto el decreto de inhabilidad del inmueble y lo notificó a los vecinos el día 4. Según el Ayuntamiento, el expediente se tomó como medida de seguridad a raíz de informes técnicos que constatan deficiencias graves en el edificio. En enero una inmobiliaria de Terrassa adquirió el bloque después de que el consistorio hubiera desestimado comprarlo. El Ayuntamiento justificó que no podía asumir la inversión requerida ante la degradación del inmueble, que afecta a las cinco escaleras.

El verano del 2024, sin embargo, el equipo de gobierno de Les Borges Blanques daba por hecha la compra del edificio y la veía como una posibilidad de revertir la problemática que arrastra el bloque de hace años y que se agravó en enero del año pasado por la llegada de una cincuentena de miembros de una misma familia a quien relacionaban con un elevado número de hechos delictivos.

En este sentido, en mayo del año pasado varios vecinos del municipio convocaron una concentración delante de la oficina de 'la Caixa', propietaria de 50 de los 77 pisos, para denunciar inseguridad y el aumento de la delincuencia en el municipio. En aquel momento estaban ocupados una cuarentena de viviendas del edificio.