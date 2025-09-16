Andorra revisará el modelo migratorio para evitar el colapso

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Andorra llegará a los 100.000 habitantes próximamente si no se frena el ritmo de crecimiento actual. Una situación que el Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, considera insostenible: “No tenemos el país dimensionado para ser 100.000 habitantes (actualmente rondan los 87.000, pero menos de la mitad son nacionales). Esto es lo que intento explicar al tejido empresarial cuando nos piden que continuemos aprobando contingentes de cuota según sus necesidades”. Así de claro se mostró el máximo responsable político del Principat en una entrevista reciente en Ràdio Nacional d’Andorra, en la que alertó de que “el sistema viario está colapsado, el sistema sanitario está al borde del colapso, con listas de espera cada vez más importantes, y el sector educativo está sometido a mucha presión”.

Sobre estas cuestiones, el mandatario destacó que es necesario limitar el crecimiento con una revisión del modelo migratorio que contenga el impacto del crecimiento poblacional y que regule el acceso al país.

De entrada, sobre el reagrupamiento familiar, Espot es contundente: sólo aquellos trabajadores con permiso de residencia y recursos económicos suficientes podrán optar a él. “Los temporeros no se podrán reagrupar”, descartando así que las estancias de carácter temporal den derecho a traer familiares. Asimismo anunció que a final de mes se abrirá la nueva cuota general de inmigración y que se continuará apostando por la contratación en origen para “garantizar una inmigración controlada”.

El Cap de Govern advirtió también de la necesidad de gestionar con cuidado la vivienda y señaló a algunas administraciones locales (los comuns), como el de Escaldes-Engordany, por no haber frenado la especulación inmobiliaria.

Espot reconoció que hay un problema de inseguridad en Pas de la Casa relacionado con el contrabando y anunció que pedirá a Francia que asuma su parte de responsabilidad.