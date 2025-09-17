La Floresta ya tiene nuevo alcalde

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Floresta tiene desde hace pocos minutos un nuevo alcalde, Arnau Salat, de Junts, después de que haya prosperado la moción de censura de los dos concejales postconvergentes y una de ERC, Gema Aguado, contra el hasta ahora responsable de la corporación, el republicano Ignasi Arrastia.

La votación ha quedado tres votos a uno, dada la ausencia del otro concejal de ERC por incompatibilidad de horarios. Además del nuevo alcalde, Junts cuenta en el pleno municipal con el anterior primer edil Jaume Setó.

Una veintena de vecinos de la Floresta han asistido al pleno, que ha transcurrido con normalidad y sin incidentes. La moción se ha justificado entre otros aspectos por falta de acuerdo entre el alcalde y la concejala, mientras que Arrastia ha dicho que lo acepta y que se trata de una figura contemplada en las democracias, al tiempo que ha recordado que las próximas elecciones municipales tendrán lugar en menos de dos años. La de hoy es la cuarta moción de censura en Lleida durante este mandato, después de las dos de Ribera d'Ondara y una en Puigverd de Lleida.