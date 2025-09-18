La cocina con almendras, protagonista en Vilagrassa

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La cocina con la almendra como producto estrella será la protagonista de la Fira de l'Ametlla de Vilagrassa, que celebrará su 21 edición entre mañana y el domingo. El certamen se ha adherido a la marca Gust de Lleida y, bajo esta marca y junto con la IGP Torró d'Agramunt d'Ametlla, organizará un showcooking con el Hostal del Carme y el restaurante Catalunya, una degustación de la cocina del mediático cocinero Arnau París y una degustación de un postre del chef Ángel Esteve del restaurante Sisè de Lleida, entre otras propuestas. Además, todos aquellos que compren en alguna de las 40 paradas el domingo serán obsequiados con una degustación de longaniza de almendra que también podrán comprar y apuntarse para el desayuno popular.

La feria empezará mañana viernes con una jornada técnica sobre las novedades tecnológicas en el cultivo del almendro. El sábado tendrá lugar el reconocimiento a un municipio de la comarca, que este año será Maldà, y el domingo, jornada central, se celebrará la segunda Cursa de l’Ametlla con 180 atletas y se entregarán varios reconocimientos como la Ametlla de Plata al periodista y escritor Juan Cal. Además, tendrá lugar el tradicional concurso de subir un saco de almendras al campanario con polea. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, inaugurará el certamen.