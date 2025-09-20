El cuento y el libro ilustrado, protagonistas en Balaguer

La fiesta del cuento y del libro ilustrado se celebra este fin de semana en Balaguer, en la décima edición del ciclo Encontats. Unas jornadas en las que historias fantásticas tomarán las calle del centro histórico de la capital y están apadrinadas por el escritor Carles Cano (València, 1957) y la ilustradora Natasha Domanova (Minsk, 1980) como autora de la imagen del cartel de aniversario. Los actos arrancaron el miércoles con jornadas profesionales y talleres para el alumnado del ciclo superior de los centros de Balaguer. Espectáculos teatrales y talleres de ilustración fueron los protagonistas hasta hoy, que comenzará con el acto central del décimo aniversario. Habrá la presentación del libro conmemorativo y el estreno de la canción del certamen en la biblioteca. Está prevista la participación de algunos de los padrinos de ediciones anteriores como Josep Vallverdú, Roser Capdevila, o Pilarín Bayés, entre otros. Para mañana está prevista la gran fiesta familiar en torno al mundo de los cuentos, con presencia de paradas de editoriales y librerías especializadas en la publicación de libros infantiles, ilustradores y artesanos en la plaza Mercadal.