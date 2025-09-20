La tirolina de Rialb debe estar lista en tres meses y medirá 920 metros

El ayuntamiento de La Baronia de Rialb ha sacado a concurso la construcción de la tirolina que cruzará un ramal del embalse de Rialb. Junto con el ayuntamiento de Tiurana ha diseñado un nuevo trazado al detectar que el inicial podía interferir en las maniobras de aviones y helicópteros de extinción de incendios que recogen agua en el pantano. El alcalde de La Baronia, Antoni Reig, apuntó que el nuevo proyecto se ha diseñado fuera de la zona de paso de estas aeronaves. “La tirolina no invade su trayectoria, aunque se ha tenido que reducir el trayecto unos 150 metros, quedando una tirolina de 930 metros”, dijo. El punto de salida se ubicará en el mirador Roca Carbonera, en la Baronia de Rialb, uno de los enclaves más altos de Vilaplana. El punto de llegada estará en el extremo opuesto del embalse, cruzando por encima del Centre d’Activitats Nàutiques. La tirolina proyectada se basa en una actividad de deslizamiento por cable por medio de polea y frenado por distintos posibles métodos. Para que las alturas de deslizamiento y el sobrevuelo de las parcelas sean seguras se deberá realizar una plataforma de al menos unos 2 metros para permitir la llegada segura de clientes. Las obras deben estar finalizadas el próximo mes de enero.