Reparen eth hilat d’aigua de Les e milhoren eth de fibra

Trabalhs d'impermeabilizacion en depòsits de Les.

Er Ajuntament de Les a metut en foncionament aguesti dies trabalhs de reparacion en hilat municipau d’aigua damb er objectiu de garantir eth bon estat des infraestructures e era qualitat deth subministrament. Es actuacions se centren ena impermeabilizacion e sanejament des cubs de magazematge des depòsits de Cauvèra e Sant Antòni, a on s’auien detectat futes.

Es intervencions s’an planificat en oraris que non poguen interferir damb eth consum des vesins ne damb es servicis basics.

En ua fasa posteriora, eth projècte a previst d’actuar en hilat de distribucion e procedir ara substitucion des tuèus principaus de subministrament.

Parallelaments, Les tanben viu aguesti dies ua milhora enes sues infraestructures digitaus. Movistar se trape en tot desplegar eth hilat de fibra optica en municipi damb eth supòrt de subvencions deth Ministèri de Telecomunicacions e deth departament de Naues Tecnologies dera Generalitat. Eth plan qu’executarà contèmple ath delà era arribada deth 5G, qu’actuauments se trape en ua fasa de pròves, qu’un viatge assolidat permeterà retirar er antic hilat de coeire des caishes de distribucion.